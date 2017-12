Dólar fecha em R$ 2,6760, nível mais baixo desde junho de 2002 O dólar comercial fechou no patamar mínimo desta segunda-feira, vendido a R$ 2,6760, em queda de 1,29% em relação aos últimos negócios de ontem. Esta é também a cotação mínima desde 18 de junho de 2002, quando o dólar encerrou o dia no patamar de R$ 2,6480. A moeda norte-americana iniciou o dia em baixa de 0,22%, cotada a R$ 2,7050. A forte queda do dólar hoje ocorreu apesar da realização de mais um leilão de compra de moeda anunciado pelo Banco Central. O movimento no mercado cambial é acompanhado ainda pela queda do risco Brasil - taxa que mede a confiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - que, às 17h39, chegou ao patamar de 388 pontos base.