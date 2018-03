Dólar fecha em R$ 2,9450, cotação mínima do dia O dólar comercial encerrou o dia em R$ 2,9450, a cotação mínima de negociação nesta sexta-feira. Em relação aos últimos negócios de ontem, a baixa é de 0,84%. O dia foi de forte oscilação no mercado cambial. No patamar máximo do dia, a moeda norte-americana chegou a ser negociada a R$ 2,9950. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta alta de 1,13% em maio e queda de 16,81% no acumulado do ano. Veja no link abaixo mais informações sobre a forte oscilação no mercado cambial nesta sexta-feira.