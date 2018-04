Dólar fecha estável após dia volátil por dúvidas com EUA Em meio às incertezas que ainda cercam o pacote de estímulo econômico dos Estados Unidos, o dólar fechou estável frente ao real nesta quinta-feira. A moeda norte-americana encerrou o dia valendo 2,290 reais, depois de ter se mostrado volátil durante todo o dia em consonância com o mercado externo. "O dólar está oscilando em função do fluxo do dia-a-dia, obviamente com relação ao pacote discutido nos Estados Unidos", afirmou Paulo Fujisaki, analista de mercado da Corretora Socopa. Negociadores do Senado e da Câmara dos Estados Unidos adiaram na quarta-feira um encontro marcado para aprovar o pacote de estímulo econômico de 789 bilhões de dólares, já acertado entre as duas Casas. Segundo assessores do Congresso, é mais provável que o pacote seja levado a votação na sexta-feira para dar mais tempo para que o assunto seja revisado pelos parlamentares. Ainda segundo Fujisaki, a divisa norte-americana tende a estabilizar-se perto dos patamares atuais. "Não existe uma expectativa de que (o dólar) volte a cair ao patamar do ano passado. O parâmetro mudou, é outro", ponderou, referindo-se ao nível de 1,50 real que chegou a ser registrado no início de agosto, antes da piora da crise externa. No final da tarde, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, caía quase 1 por cento refletindo a fraqueza de Wall Street. Nesta quinta-feira, o Banco Central realizou um leilão de swap cambial tradicional para a rolagem de parte dos contratos que vencem em 2 de março. Foram vendidos 50.650 contratos da oferta total de 51.000, e o volume da operaçao foi equivalente a 2,5 bilhões de dólares. A autoridade monetária anunciou que fará nova pesquisa de demanda para decidir se continuará com a rolagem dos vencimentos. No total, pouco mais de 140 mil contratos expiram no início de março. (Reportagem de José de Castro)