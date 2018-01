Dólar fecha estável, em R$ 1,975 A exemplo de sexta-feira, o dólar comercial oscilou pouco durante o dia hoje e fechou estável, cotado na venda a R$ 1,975. Analistas afirmaram que o mercado se animou hoje à tarde com a taxa de juro de um dígito - de 9,90% ao ano e abaixo das apostas em torno de 10% -, paga pelo Banco Central na venda de 2,170 milhões de NBC-E com vencimento em 16/9/2004. Esse resultado estimulou tesourarias de bancos a vender moeda, por que teria sinalizado para o mercado, segundo operadores, que o dólar pode recuar ligeiramente. Isso mesmo com a esperada atuação do Banco do Brasil na compra de até US$ 3 bi, destinada ao Tesouro para pagamento de parte de juros da dívida externa.