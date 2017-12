Dólar fecha estável em relação a ontem, cotado a R$ 2,8760 O dólar comercial fechou cotado em R$ 2,8760 na ponta de venda dos negócios, estável em relação ao encerramento das operações ontem. No início do dia, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,8730 e oscilou entre a máxima de R$ 2,8780 e a mínima de R$ 2,8710. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 10,68% nos últimos doze meses.