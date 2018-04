Dólar fecha estável na Argentina, a 1,85 peso O dólar fechou estável em Buenos Aires, a 1,85 peso (1,75/1,95). Na máxima do dia, o dólar foi cotado a 2,00 pesos. Participantes do mercado disseram que o Banco Central da Argentina interveio duas vezes no mercado hoje, vendendo algo entre US$ 25 milhões e US$ 30 milhões em dólares, no total. Funcionários do BC se recusaram a confirmar esses números. "O peso subiu depois de o BC começar a vender dólares", disse um corretor. "O volume foi maior do que nos dias anteriores", comentou outro. As casas de câmbio de Buenos Aires voltaram a registrar grandes filas; algumas pessoas compraram pesos para pagar contas e outras buscavam dólares para proteger-se contra a expectativa de inflação futura. Leia o especial