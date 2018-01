Dólar fecha estável, volume na Bolsa é recorde Mesmo com o primeiro discurso de Ben Bernanke, presidente do banco central norte-americano (Fed), hoje no Congresso norte-americano, o projeto de desoneração de capital estrangeiro em títulos públicos foi o principal tema do mercado financeiro nesta quarta-feira. O dólar operou em queda durante a maior parte do dia, mas fechou praticamente estável. A moeda norte-americana chegou a cair abaixo do patamar de R$ 2,1300. Na cotação mínima do dia, chegou a R$ 2,1280 e encerrou em R$ 2,1370 - queda de 0,05% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,67%. Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 2,98% em fevereiro e alta de 11,31% em 2006. O volume financeiro foi recorde, devido ao vencimento de operações de mercado futuro. Ficou em R$ 5,971 bilhões, sendo R$ 1,528 bilhão correspondentes ao vencimento de opções sobre Ibovespa Futuro.