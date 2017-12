Dólar fecha na cotação máxima do dia O desconforto com o cenário político interno e as incertezas no cenário externo levaram o dólar comercial a encerrar o dia no patamar máximo, de R$ 2,1740 em alta de 1,16% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou a piora e, às 16h50, está em queda de 2,10%.