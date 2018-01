Dólar fecha na cotação mínima do dia e Bolsa sobe 1,57% A oposição amenizou o discurso em favor do pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mercado financeiro reagiu bem. O dólar comercial encerrou o dia na cotação mínima, vendido a R$ 2,3300, em baixa de 1,85% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Na semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom) reavalia a Selic, a taxa básica de juros da economia, os juros futuros recuaram, mas a cautela não foi abandonada. A aposta majoritária continua sendo a da manutenção da Selic em 19,75% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), por sua vez, voltou a fechar em alta impulsionada pelo investidor estrangeiro. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em alta de 1,57%, com 27.375 pontos.