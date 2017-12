Dólar fecha na maior cotação desde outubro de 1999 O dólar comercial fechou hoje em R$ 1,991, a maior cotação desde outubro de 1999. Segundo apurou a editora Silvana Rocha, a alta da moeda norte-americana foi causada pelo pessimismo em relação ao fluxo de recursos ao País nos próximos meses, por causa do risco de recessão nos Estados Unidos. A este fato, soma-se o aspecto político doméstico, que também está estimulando bancos a comprar dólar. As ordens de compra da moeda, segundo a editora, aumentaram com as declarações do líder do PFL e candidato à presidência da Câmara, Inocêncio de Oliveira (PE), de que, se tiver o apoio da bancada de deputados do PT e vier a ser eleito, criará uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar todo o processo de privatização. Também corroborou com a disparada da divisa a retomada do leilão do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Apenas um consórcio apresentou proposta para a Banda C, o que anula a possibilidade de ágio, pois não haverá disputa.