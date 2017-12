Dólar fecha na máxima do dia, a R$ 3,095 Depois das fortes quedas nesta semana e de muita oscilação durante o dia, o dólar fechou a quarta-feira na máxima do dia, cotado a R$ 3,095, alta de 0,49%. Desta vez, os empréstimos externos feitos pelos bancos não foram o suficiente para derrubar a moeda norte-americana. Muitos investidores já começam a questionar o exagero na queda do dólar e temem efeitos negativos para as exportações.