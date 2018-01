Dólar fecha na máxima do dia, a R$ 3,725 Apesar dos leilões das linhas externas realizados pelo Banco Central pela manhã, dólar comercial voltou a fechar em alta forte pelo segundo dia seguido. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 3,725, com valorização de 0,95%. O mercado de câmbio continua contaminado pelas indefinições e desencontros do PT sobre a futura equipe econômica. A alta da inflação registrada pelo IPC da Fipe, de 2,65% em novembro, também contribuiu para a alta do dólar.