Dólar fecha na máxima do dia, cotado a R$ 2,9150 O dólar comercial encerrou esta quinta-feira no patamar máximo do dia, cotado a R$ 2,9150 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,87% em relação às últimas operações de ontem. O dólar abriu cotado a R$ 2,8840 e a cotação mínima foi de R$ 2,8740. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana registra queda de 2,15% em setembro e acumula baixa de 17,66% no ano. Segundo apurou o editor Mario Rocha, a notícia de que o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório avaliando que o endividamento dos países emergentes subiu a níveis muito elevados somente ajudou a pressionar ainda mais as cotações do dólar (veja a notícia no link abaixo). O movimento de alta também foi resultado de um fluxo cambial fraco, com poucos ingressos de dólares.