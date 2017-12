Dólar fecha na menor cotação desde janeiro O dólar comercial fechou hoje a r$ 2,839, cotação mais baixa desde janeiro deste ano. Mais cedo, quando já havia sinais de queda no preço da moeda norte-americana, os operadores atribuíam o recuo ao giro das tesourarias de bancos, já que nenhum fluxo de entrada expressivo foi identificado. Além disso, hoje reapareceram com mais força os rumores de que o Banco Central pode voltar a fazer uma nova emissão soberana visando as necessidades de financiamento para 2005. Alguns analistas do mercado da dívida atribuem os boatos à proximidade do vencimento em 15 de outubro de uma parcela de principal da dívida externa renegociada (Bradies), de cerca de US$ 1,4 bilhão. A atuação na venda no mercado futuro de um grande player estrangeiro hoje também chamou atenção no mercado de câmbio, sustentando as especulações.