Dólar fecha na mínima e Bolsa sobe 0,73% O dólar comercial encerrou o dia em R$ 2,9450, a cotação mínima de negociação nesta sexta-feira. Em relação aos últimos negócios de ontem, a baixa é de 0,84%. O dia foi de forte oscilação no mercado cambial. No patamar máximo do dia, a moeda norte-americana chegou a ser negociada a R$ 2,9950. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta alta de 1,13% em maio e queda de 16,81% no acumulado do ano. No mercado de juros, as taxas pós-fixadas dos contratos futuros negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com vencimento em junho encerraram o dia no patamar de 26,140% ao ano. Ontem encerraram o dia em 26,090% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou no patamar máximo dia, em 13.224 pontos, com alta de 0,73%. Com o resultado de hoje, o mercado acionário acumula alta de 5,32% em maio e de 17,36% no ano. Nas bolsas norte-americanas, o dia foi de queda das ações. O índice Dow Jones ? que mede o comportamento dos papéis mais negociados na bolsa de Nova York ? apresentou queda de 0,39%. Já a Nasdaq ? que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? apresentou baixa de 0,83%.