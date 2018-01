Dólar fecha na mínima, esperando pelo novo presidente do BC A anúncio do nome do novo presidente do Banco Central amanhã, prometido hoje pelo futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci, em Washington, fez o dólar cair na última meia hora dos negócios. A moeda norte-americana fechou na mínima do dia, cotada a R$ 3,77, uma queda de 0,92%. A aprovação da minirreforma tributária, na noite de terça-feira, também ajudou na queda do dólar. O recuo só não foi maior porque hoje forma-se a cotação que será usada na liquidação dos títulos cambiais que vencem amanhã. De um total de US$ 1,8 bilhão em títulos, o BC deixou de rolar US$ 613 milhões.