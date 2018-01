Dólar fecha no menor nível em 5 anos O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1100 na ponta de venda das operações, em queda de 0,52% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se da cotação mais baixa desde 20 de março de 2001. Durante o dia, o dólar chegou ao patamar mínimo de R$ 2,1000. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumula queda de 9,25% no ano. O fluxo positivo de dólares para o País continua motivando a queda do dólar frente ao real. Este movimento foi favorecido hoje pelo cenário externo. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos veio dentro do esperado. Com isso, o mercado incorporou a avaliação de que não haverá mudanças na condução da política monetária dos EUA, afastando a possibilidade de elevação maior ou mais brusca nos juros básicos do país. Isso tranqüiliza os investidores em emergentes no que diz respeito ao futuro próximo dos fluxos de recursos. Para o câmbio doméstico, reforça a tendência de queda do dólar. A notícia de que a União está fazendo uma emissão externa melhorou ainda mais o cenário. O Tesouro confirmou a operação com títulos para 2037, pouco após as 11h30. Segundo o mercado, o volume é de US$ 500 milhões. Ou seja, previsão de uma entrada ainda maior de dólares no País.