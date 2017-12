Dólar fecha no menor patamar desde maio de 2001 O dólar terminou o dia a R$ 2,235, em baixa de 1,06%, o menor nível desde 7/5/2001 (R$ 2,215). O Ibovespa fechou em alta de 1,43%, com recorde de 31.317 pontos. O volume financeiro foi de R$ 1,833 bilhão. NA BM&F, o contrato DI de janeiro de 2007 encerrou a 17,65%, contra 17,69% de terça. Na lista das maiores altas apareciam Sadia (+5,92%), BRT Operadora PN (+4,97%), Embraer ON (+4,71%), BRT Participações (+4,53%) e Eletropaulo PN (+3,73%). Apenas quatro ações do índice terminaram em queda: Acesita PN (-1,65%), Braskem PNA (-1,59%), Telesp PN (-0,93%) e Copel PNB (-0,06%).