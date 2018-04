Dólar fecha no nível mais baixo desde 30 de setembro

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira cotado a R$ 1,9030, em queda de 1,30%. Trata-se do patamar mais baixo desde o dia 30 de setembro, quando a moeta norte-americana foi vendida a R$ 1,9020. Durante o dia, o dólar variou entre a máxima de R$ 1,9100 e a mínima de R$ 1,9000. Com o desempenho de hoje, o dólar acumula queda de 3,11% em julho e de 18,50% no ano.

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

No mercado externo, o movimento também foi de baixa da moeda norte-americana, que atingiu o menor patamar em seis semanas frente a uma cesta com as principais divisas mundiais. "A tendência do dólar é de queda", afirmou Marcos Forgione, operador de câmbio da ABDO Corretora. "À medida que a crise vai se dissipando, as atenções vão se voltando para o Brasil. A taxa de juro ainda é alta e a remuneração é boa."

O principal índice da Bolsa brasileira registrou alta pelo quarto dia seguido, acompanhando o movimento positivo em Wall Street.

Ainda na semana passada, a divulgação de alguns balanços corporativos do segundo trimestre melhores que o esperado contribui para reduzir a apreensão de investidores com o ritmo de recuperação da economia.

Ainda no cenário corporativo, o conselho do CIT Group, que trabalha com empréstimos para pequenas e médias empresas, firmou um acordo com um grupo de detentores de bônus para um financiamento de 3 bilhões de dólares, informou uma fonte.

Segundo o diretor-executivo da NGO Corretora, Sidnei Moura Nehme, outro fato que estaria influenciando a queda do dólar frente ao real é a compra de dólares pelo Banco Central acima do fluxo externo para o país.

"Com isso, os bancos (que vendem dólares para o BC) têm ampliado suas posições vendidas no mercado à vista, e podem estar trabalhando para que a taxa caia para que possam fechar suas posições com lucro", explicou Nehme.

Desde maio deste ano, a autoridade monetária já comprou 6,167 bilhões de dólares no mercado à vista, frente à entrada líquida de 4,646 bilhões de dólares no país.

Segundo dados do BC, os bancos estavam no final de junho com 524,4 milhões de dólares em posições vendidas no mercado livre. Foi a primeira vez desde julho de 2007 que os bancos encerraram um mês vendido.