Dólar fecha no nível mais baixo desde abril de 2002 O dólar comercial encerrou abaixo dos R$ 2,4000, em queda de 1,08%, cotado a R$ 2,3840 - menor nível desde 30 de abril de 2002, quando foi cotado a R$ 2,3620. O resultado ampliou a perda acumulada pela moeda ante o real neste mês para 5,73%; e, no ano, a 10,17%. No mercado externo, o dólar caiu frente ao euro e se manteve estável em relação ao iene em Nova York. Segundo operadores, tudo indica que o dólar à vista poderá cair mais na segunda e terça-feira, se os cenários externo e interno continuarem favoráveis. Os investidores calculam que o dólar poderá buscar o piso de R$ 2,35 até terça, caso nenhum imprevisto seja registrado aqui e lá fora. Essa previsão leva em conta a expectativa de novos superávits comerciais e das captações externas.