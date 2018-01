Dólar fecha no nível mais baixo desde maio de 2001 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2130 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,36% em relação aos últimos negócios de ontem. No mês, a moeda norte-americana apresenta baixa de 1,73% e, no ano, baixa de 16,62%. Durante o dia, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 2,2330 e a mínima de R$ 2,2100. O Banco Central realizou hoje mais um leilão para compra de dólares à cotação de R$ 2,2220. De acordo com operadores, foram aceitas apenas quatro propostas de um total de 21 propostas apresentadas pelas instituições. As cotações apresentadas variaram entre R$ 2,2220 e R$ 2,2240. Quando o leilão foi anunciado, o dólar comercial subia 0,09% no mercado à vista. Apesar da compra de dólares, o que reduz a liquidez (facilidade de negociação com a moeda norte-americana), o dólar encerrou o dia no patamar mais baixo desde 4 maio de 2001.