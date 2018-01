Dólar fecha no nível mais baixo desde setembro O início das captações de recursos externos por empresas brasileiras não financeiras fez o dólar cair abaixo do piso de R$ 3,28, para fechar, nesta terça-feira, em baixa de 1,51%, cotado a R$ 3,26 - menor patamar desde 17 de setembro de 2002 (a R$ 3,25). Já na Bolsa de Valores de São Paulo prevaleceram trocas de posições, realização de lucros mais forte em papéis com bom desempenho neste início de 2003 e a expectativa pelo desfecho da disputa entre o PT e o PMDB para a presidência do Senado. O índice teórico paulista subiu 0,53%, com volume financeiro de R$ 540 milhões. O tom é positivo no mercado acionário, apesar da disputa política e da proximidade da reunião do Copom. O desejo dos investidores em Bolsa é que a Selic seja mantida em 25% ao ano e que a trajetória de queda seja reiniciada o mais breve possível - alguns economistas de instituições financeiras prevêem um recuo da taxa básica de juros a partir de abril ou maio.