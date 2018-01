Dólar fecha no nível mais baixo em nove meses O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,0940 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,52% em relação aos últimos negócios de sexta. Trata-se do patamar mais baixo desde 10 de maio de 2006. A queda da moeda norte-americana sinaliza a expectativa dos investidores por uma entrada maior de dólares no curto prazo. Além disso, o fato de o Banco Central seguir com os leilões diários de compra de dólares não foi suficiente para reverter o declínio da moeda norte-americana. Essa avaliação ainda pesou na abertura do dólar desta segunda-feira, quando a moeda norte-americana foi negociada ao nível do fechamento de sexta-feira, a R$ 2,1050 (patamar máximo nesta segunda), mas não encontrou fôlego para segurar as cotações até o leilão esperado para esta tarde. Nele, de acordo com operadores, o Banco Central aceitou seis propostas e a taxa de corte ficou em R$ 2,0960. Do lado das captações de dólares no exterior - movimento que contribui para a queda do dólar -, além das operações já conhecidas e em curso, o mercado viu mais um anúncio de captação externa ser oficializado esta manhã: a Vigor acionará pela primeira vez o mercado internacional, numa emissão de US$ 100 milhões. O grupo vai organizar uma apresentação para promover a operação ao longo desta semana, na Ásia e nos EUA e os detalhes serão estabelecidos após a apresentação. E ainda tem as exportações, que seguem dentro do previsto, corroborando as perspectivas positivas para o fluxo de recursos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, na primeira semana de fevereiro - com somente dois dias úteis - o superávit ficou em US$ 549 milhões, resultado de US$ 1,322 em exportações e de US$ 773 milhões em importações. O saldo acumulado no ano é de US$ 3,042 bilhões. O otimismo em relação à oferta de dólares é engrossado também pelas IPOs (oferta de ações que vêm ocorrendo na Bolsa de Valores de São Paulo), embora os operadores de câmbio não estejam conseguindo mensurar com antecedência e precisão os volumes envolvidos. No patamar mínimo do dia, o dólar foi negociado a R$ 2,0930.