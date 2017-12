Dólar fecha no patamar mais baixo desde 4 de junho de 2002 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,6030 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,46% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se da cotação mais baixa desde 4 de junho de 2002, quando a moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 2,5970. Hoje o Banco Central comprou dólar à taxa de R$ 2,6050. Problemas no Sisbacen, segundo operadores consultados, teriam prejudicado o andamento do leilão, sendo que alguns bancos dealers (operadores) teriam repassado suas propostas ao BC através do telefone em vez do sistema eletrônico. Também houve algum atraso na divulgação da taxa de corte do leilão. No mercado à vista, o dólar recuava 0,46%, a R$ 2,603, quando o leilão foi anunciado.