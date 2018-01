Dólar fecha no patamar mais baixo desde junho de 2002 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,5640 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. A cotação de fechamento desta quarta-feira é a mais baixa desde 3 de junho de 2002, quando o a moeda norte-americana terminou o dia em R$ 2,5360. Este é o 14º dia útil de queda para a moeda norte-americana. Ou melhor: 14 dias sem altas, se considerado o fechamento "estável" da última Segunda-feira. Mais uma vez o Banco Central ficou fora do mercado de câmbio. Analistas têm dito que o BC interrompeu a compra de dólares na tentativa de conter a inflação. Dólar depreciado deixa as importações mais baratas e, portanto, influencia na formação de preços dos produtos no mercado interno. Os últimos índices de inflação têm mostrado tendência de alta. Além disso, a última pesquisa semanal do BC (Focus) junto às instituições financeiras mostrou que a expectativa de inflação para este ano subiu de 5,88% para 6,04%, ainda mais distante do objetivo de inflação perseguido pelo BC, de 5,1%. Esta foi a sexta elevação consecutiva da expectativa de inflação para este ano. Contudo, com a depreciação do dólar frente ao real, cresce a preocupação com o desempenho das exportações, já que os produtos brasileiros perdem competitividade no mercado externo. O saldo da balança comercial é um dos componentes do balanço de pagamentos do País (registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo) e, quanto melhor o desempenho desta conta do governo, menor é a vulnerabilidade do Brasil.