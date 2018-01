Dólar fecha no patamar mais baixo desde março de 2001 O dólar comercial recuou ainda mais nesta quinta-feira e encerrou o dia cotado a R$ 2,1160, em baixa de 0,98% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se do patamar mais baixo desde 20 de março de 2001. O mercado cambial foi muito influenciado hoje pela Medida Provisória (MP) que isenta de IR os recursos estrangeiros aplicados em títulos públicos deve trazer mais dólares para o mercado interno. A expectativa de um fluxo positivo, que já era grande por parte dos investidores, ficou ainda maior depois da Medida. Com isso, a demanda por moeda norte-americana cai, o que deprecia ainda mais o dólar frente ao real. Nesta quinta-feira, as cotações oscilaram entre a máxima de R$ 2,1240 e a mínima de R$ 2,1150. Com o resultado de hoje, o dólar acumula baixa de 4,47% em fevereiro e de 8,99% em 2006.