Dólar fecha no patamar mais baixo desde março de 2001 O dólar comercial encerrou o dia em R$ 2,1120, em queda de 0,19% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata=se da cotação mais baixa desde 20 de março de 2001, quando encerrou a R$ 2,0850. Durante o dia, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 2,1220 e a mínima de R$ 2,1070. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumula queda de 9,16% no ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a registrar oscilação hoje e fechou em leve queda de 0,13%, com 39.125 pontos. Operou entre a máxima de 39.367 pontos (+0,48%) e a mínima de 38.989 pontos (-0,48%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular altas de 1,34% em março e de 16,95% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,103 bilhões.