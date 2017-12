Dólar fecha no patamar máximo do dia, em R$ 2,8900 O dólar comercial encerrou a sexta-feira no patamar máximo do dia, negociado a R$ 2,8900 na ponta de venda das operações. Trata-se de uma alta de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem. A cotação de abertura foi de R$ 2,8780 e o patamar mínimo alcançado ficou em R$ 2,8650. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta alta de 1,69% em julho e queda de 18,36% no acumulado do ano.