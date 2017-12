Dólar fecha no patamar mínimo do dia, em queda de 0,53% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,6180 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,53% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana reverteu a alta após o leilão de compra do Banco Central. Durante a manhã, o dólar subiu até 0,46%, a R$ 2,6440. Segundo operadores consultados, o recuo resultou de ajustes de posições de tesourarias de bancos e exportadores, que devolveram parte das compras da manhã para realização de lucros. Como na próxima segunda-feira será dia de formação de taxa ptax (cotação para a liquidação do dólar futuro) - e na próxima quarta-feira haverá o leilão de venda de swap cambial (operação de troca de títulos cotados em dólar) pelo Banco Central, a expectativa é que a moeda norte-americana poderá voltar a ser pressionada.