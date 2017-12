Dólar fecha o ano a R$ 2,90, bem abaixo das previsões O dólar comercial encerrou 2003 cotado a R$ 2,903, em alta de 1,43% - bem distante das projeções do mercado no início do ano que indicavam para R$ 3,00 até R$ 3,20. O resultado fortaleceu a ptax (taxa média) de venda, que fechou a R$ 2,8892, alta de 0,03 %. No entanto, no mês o "pronto" contabilizou perda de 1,49% ante o real e, no ano, a desvalorização acumulada foi de 17,99% - o pior desempenho entre as aplicações financeiras. O salto no dia já era esperado, dado o interesse dos investidores em pelo menos atenuar eventuais perdas. As tesourarias de bancos pressionaram o "pronto" a fim de fortalecer ao máximo a ptax (média das cotações). Segundo operadores, investidores posicio nados na dívida cambial em swaps de US$ 2,6 bilhões que vence sexta-feira forçaram a alta do dólar à vista para reduzir a argem de perda em relação ao preço de compra dos contratos de swap em leilão realizado pelo Banco Central há cerca de um ano. O operador de câmbio da Pioneer Corretora, Airton Telles, observou que parte do volume de swaps a vencer foi adquirida por esses investidores em leilão do BC à taxa de R$ 3,52 com juro nominal de 20% ao ano mais a variação cambial no período. Como o ajus te dessa dívida cambial de US$ 2,6 bilhões estará sendo feito pelo BC na sexta-feira com base na ptax de venda de hoje (de R$ 2,8892), os investidores pressionaram o "pronto" para melhorar a margem de ganho, que ficou reduzidíssima pela desvalorização da moeda americana ante o real no período, comentou. No mercado à vista, o fluxo comercial e financeiro foi relativamente equilibrado e mais fraco. Os negócios ficaram concentrados entre as tesourarias de bancos. O giro financeiro total (D+1, D+2 e futuro pós) foi expressivo, de cerca de US$ 2,069 bilhões, ante cerca de US$ 1,234 bilhão ontem.