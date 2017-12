Dólar fecha o ano em R$1,9554 O Banco Central divulgou há pouco a cotação final do dólar comercial no ano, mesmo sem que houvesse negociações no dia. O valor foi fixado no mesmo de ontem, de R$ 1,9554. A cotação de fechamento de 1999 foi de R$ 1,8020, portanto, o dólar comercial teve uma valorização de 8,51% no ano.