Dólar fecha o dia mais cedo, cotado a R$ 2,695 Os negócios no mercado de câmbio foram encerrados há pouco, depois de um "dia" que durou só duas horas e girou pouco, como era de se prever na véspera de Natal e sem o funcionamento da BM&F. O dólar comercial fechou a R$ 2,695, com queda de 0,26% em relação a ontem. O giro financeiro total foi de apenas US$ 133 milhões.