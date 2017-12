Dólar fechar em queda, no patamar mais baixo desde junho de 2002 O dólar comercial teve mais um dia de queda e fechou cotado a R$ 2,7650 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,83% em relação às últimas operações de ontem. Este é o patamar mais baixo desde 19 de junho de 2002, quando encerrou o dia no patamar de R$ 2,7070 na ponta de venda dos negócios. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 4,86% no ano e baixa de 3,39% em novembro.