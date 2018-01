Dólar fechou em baixa de 0,74% e Bovespa subiu 1,57% O mercado cambial iniciou dezembro em queda e com fraco volume de negócios. Um misto de otimismo e cautela marcou os negócios. O dólar fechou ontem em baixa de 0,74%, cotado a R$ 3,628 na venda. O giro financeiro no D+2 à vista caiu 32,48%, para cerca de US$ 634 milhões. A firmeza dos títulos da dívida e das Bolsas e a expectativa em torno de divulgação dos nomes para o Banco Central e o Ministério da Fazenda entre quarta e quinta-feira deixaram o mercado de bom humor desde a abertura. Ajudou ainda o anúncio de que o Banco Central voltará a fazer leilões de linha externa este fim de ano. A operação, que é feita desde o fim de 1999, visa compensar a tradicional redução da oferta de linhas em dezembro. O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que o presidente Fernando Henrique Cardoso deverá enviar ao Senado até esta quinta-feira os sete nomes que irão compor a diretoria do Banco Central no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele estimou que o presidente eleito poderá divulgar também nesta quinta-feira o nome de seu Ministro da Fazenda. Segundo Suplicy, todos os nomes indicados devem ser lidos na sessão do Senado de quinta-feira ou sexta-feira para que possam ser encaminhados ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e passar por sabatina até terça ou quarta-feira da semana que vem. Suplicy acredita que, se tudo correr sem percalços, o Senado poderá já ter aprovado a nova diretoria do BC até o próximo dia 12 de dezembro. Ao mesmo tempo em que foram bem recebidas, essas informação também motivaram cautela. O mercado quer conhecer os nomes para definir a trajetória do dólar. Na Bovespa, o índice teórico paulista subiu 1,57% e o giro financeiro somou R$ 529 milhões.