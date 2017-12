Dólar fica abaixo de R$ 1,80 Como era previsto, o dólar abriu em alta hoje, refletindo a decisão tomada pelo Banco Central, na sexta à noite, de reduzir a taxa básica de juros Selic de 17,5% para 17% ao ano. Logo de manhã, o dólar atingiu a máxima do dia, registrando alta de 0,39% em relação ao fechamento de sexta-feira, cotado a R$ 1,8070, pois aplicadores estrangeiros tendem, ao menos num primeiro momento, a preferir outras opções mais rentáveis ou mais seguras. Aos poucos, no entanto, foi se firmando a entrada de divisas, conforme vai se considerando a melhora no cenário econômico, o que melhora as perspectivas de rendimento no longo prazo, ou seja, traz mais segurança ao investidor. Assim, o dólar acabou encerrando o dia em baixa de 0,28%, cotado a R$ 1,7950. Operadores comentam que o fluxo de recursos continua positivo no País e a expectativa de que essa tendência vai continuar é motivo para que o dólar mantenha-se em baixa. A questão que se coloca é se a moeda norte-americana se manterá abaixo de R$ 1,80, valor considerado, informalmente, de equilíbrio para importações e exportações segundo as metas do governo.