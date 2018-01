Dólar fica abaixo de R$ 3,00 A ausência de notícias de impacto e bons indicadores no Brasil e no exterior deixaram os mercados com pouca movimentação. Além disso, os investidores não esperam mudança de tom no discurso do presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, amanhã, no Senado e, quarta-feira, na Câmara dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, O dólar comercial fechou abaixo dos R$ 3,00, em queda de 0,20%, a R$ 2,995 - menor cotação desde 5 de maio passado. A bolsa de São Paulo realizou lucros após a forte da semana passada e fechou em baixa de 1,54%, com giro de R$ 1,562 bilhão, em 22.102 pontos. No mercado da dívida, o C-Bond caiu 0,26%, para fechar cotado a 95 centavos de dólar. O risco Brasil encerrou em alta de 4 pontos, em 587 pontos base. No mercado monetário, o dia também foi de baixa liquidez e registrou ligeira alta. O DI de janeiro/05, o mais negociado na BM&F, fechou em 16,34%, contra 16,28% na sexta-feira.