Dólar fica em 114,80 ienes; euro cai a US$ 0,9295 O dólar subiu levemente frente ao euro e permaneceu estável em relação ao iene em Nova York. Segundo analistas, os mercados de moedas vem mostrando falta de confiança em seguir uma direção desde a divulgação dos números sobre o desemprego nos EUA em janeiro, na sexta-feira passada. No fim da tarde em Nova York, o iene estava sendo negociado a 114,80 por dólar, estável em relação ao ontem; o euro era negociado a US$ 0,9295, de US$ 0,9387 ontem. As informações são da Dow Jones.