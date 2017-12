Dólar fica em 116,25 ienes; euro cai a US$ 0,9180 O dólar subiu frente ao euro e permaneceu praticamente estável em relação ao iene, apesar das notícias negativas no Japão e das notícias positivas na zona do euro. Segundo o vice-presidente de câmbio do Sanwa em Nova York, Jeffrey Yu, o mercado de moedas continua sendo direcionado pelas trocas euro/iene. O euro recuou a mínima em US$ 0,9151 e apenas foi capaz de uma modesta recuperação no final da sessão. O mercado de moedas está frustrado com a inabilidade do euro de fazer progressos apesar dos indicadores econômicos positivos. Os mercados na zona do euro permaneceram imóveis apesar de a Alemanha ter anunciado um crescimento acima das expectativas na produção industrial de dezembro, +0,7% em termos ajustados. No Japão, o PIB do terceiro trimestre foi revisado de uma expansão de 0,2% para uma retração de 0,6% e os preços no atacado caíram pelo quarto mês consecutivo em janeiro. O índice Nikkei 225 fechou em queda de 1,7%, recuando ao nível mais baixo em mais de dois anos. Os traders interpretaram esses números como uma confirmação de que a economia japonesas está desacelerando e o dólar chegou a alcançou a máxima de 116,57 ienes. No fim da tarde em NY, o iene estava sendo negociado a 116,25 por dólar, de 116,37 por dólar ontem; o euro era negociado a US$ 0,9180, de US$ 0,9292 ontem. As informações são da Dow Jones.