Dólar fica estável após 11 dias de queda O dólar fechou estável, em R$ 2,586, após 11 quedas consecutivas, e o paralelo avançou 0,21%, vendido a R$ 2,823. O Ibovespa teve ligeira valorização de 0,06%, enquanto os juros futuros projetaram alta. O risco país caiu 0,90%, para 442 pontos, e o C-Bond ganhou 0,21%, vendido com ágio de 0,25%. O giro financeiro à vista foi um dos menores do ano, caindo 34%, para US$ 836 milhões. O mercado de dólar futuro também movimentou pouco, US$ 2,95 bilhões. Dos 6 contratos negociados, apenas o de junho projetou ligeira alta de 0,03%. O mercado operou em marcha lenta, por causa da expectativa sobre a ata da reunião do Federal Reserve de 22 de março, que será divulgada nesta terça-feira. Além disso, poderá haver reação aos dados da balança comercial dos Estados Unidos em fevereiro. O resultado das contas do governo americano no mês passado também sai amanhã. No campo doméstico, operadores continuam acreditando que o Banco Central continuará ausente do mercado cambial. Na Bovespa, o volume financeiro foi bem fraco, R$ 957,5 milhões. A Bolsa paulista se ressente da falta de fluxo financeiro e sofre com as incertezas no cenário internacional. O capital externo não pára de sair. Na quarta-feira, houve saída de investimento estrangeiro no valor de R$ 104,9 milhões. A saída líquida acumulada no mês subiu para R$ 252,4 milhões. As maiores altas do Ibovespa foram de TIM Par ON (4,62%), Tractebel ON (3,91%) e Transmissão Paulista PN (2,74%). As maiores quedas foram de Siderúrgica Nacional ON (4,39%), Banco do Brasil ON (2,86%) e Klabin PN (2,35%). O mercado de juros desacelerou o ritmo, guardando fôlego para amanhã, quando sai a ata do Federal Reserve. Ainda assim, os contratos mais longos, com vencimentos a partir de janeiro, elevaram mais um pouco os prêmios.