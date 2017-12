Dólar foi muito além do que esperávamos, diz presidente da Aché

Com 100% dos componentes dos produtos importados, a farmacêutica Aché sentiu de maneira "direta" e "seca" a alta do dólar, afirmou o presidente Paulo Nigro, no evento de premiação do ranking Empresas Mais, promovido pelo Estadão. "É impossível dizer que o dólar não afeta, ele impacta diretamente as matérias-primas importadas. Por maior proteção que tenhamos feito, o câmbio foi muito além do que poderíamos prever", disse ele, afirmando que a empresa fizera hedge (operação financeira para proteção contra variação cambial) com dólar a R$ 3,50.

"Outra coisa que nos preocupa é a operação da folha de pagamento, já que no ano que vem ainda teremos recessão e inflação acima da meta", diz. A estratégia da empresa, segundo ele, é focar em "inovação radical". "Hoje há uma imensidão de oportunidades dentro e fora do Brasil. Vamos renovar portfólio e focar em exportação, expandindo mercados existentes e abrindo novos."

Cosan. O presidente da Cosan, Marcos Lutz, afirmou que a empresa vive dois mundos em relação ao câmbio: do lado do atendimento ao agronegócio, que exporta e recebe em dólares, há um impacto positivo. Já na distribuição de combustíveis, há peso nos custos. Ele diz que a dívida da empresa na moeda americana está protegida por operações de hedge de câmbio, não sendo afetada pela variação brusca recente.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em relação ao crescimento do mercado interno, Lutz afirmou que a perspectiva para os próximos dois anos não é positiva, mas, novamente, espera que o negócio da ALL seja blindado pelo desempenho do agronegócio, que tem viés fortemente exportador.

Quanto à possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele diz que não sabe avaliar se a possibilidade é real, mas ressalva que o debate não é positivo neste momento.

JBS. O presidente da JBS, Wesley Batista, disse que a decisão da companhia em proteger sua dívida em dólar, por meio de instrumentos financeiros, ocorreu no primeiro semestre do ano passado, quando foi identificada uma queda dos preços das commodities e tendência de menor crescimento dos países emergentes, sintomas que já indicavam desvalorização da moeda brasileira. A JBS possui hoje uma posição de cerca de US$ 12 bilhões em derivativos. "No primeiro semestre de 2014 a dívida já estava totalmente protegida", disse.

Em relatório do Credit Suisse enviado na semana passada ao mercado os analistas citaram que os resultados a JBS seriam beneficiados pela estratégia cambial adotada, sendo que a instituição financeira estimou que os derivativos contribuiriam com R$ 12,709 bilhões para o resultado financeiro líquido da companhia no terceiro trimestre, linha que deve ficar positiva em R$ 5,281 bilhões no período, segundo calculou o Credit.

O executivo citou que hoje a diversificação regional da companhia ajuda nesse momento de maiores desafios no Brasil, e lembrou que hoje cerca de 20% da receita do grupo tem origem no Brasil. Ele lembrou ainda que há setores mais afetados pela retração da economia, mas que esse efeito é menos em alimentos básicos, segmento de atuação da JBS.

Ainda em relação à desvalorização do real em relação ao dólar, o executivo disse que um dos afeitos positivos é que a atual taxa de câmbio está ajudando a compensar a queda dos preços das commodities.