Dólar forte leva BC a lucrar R$ 181 bi no 2º semestre A desvalorização do real após o agravamento da crise beneficiou o Banco Central - e vai acabar reforçando de forma expressiva as receitas do Tesouro. No segundo semestre de 2008, o BC teve um ganho R$ 181,17 bilhões principalmente pela valorização dos dólares que compõem as reservas internacionais e o resultado obtido com os contratos de swap. O valor será transferido em dez dias úteis para o Tesouro Nacional, que só pode utilizá-lo para o pagamento da dívida pública em títulos. O balanço do BC foi aprovado ontem pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).