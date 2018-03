Dólar fraco faz barril de petróleo nos EUA fechar acima de US$79

A moeda norte-americana chegou perto do menor nível em 14 meses ante o euro, com a aposta de investidores de que o Fed irá manter o juro dos EUA perto de zero no próximo ano.

"Com os futuros do petróleo atingindo novos picos no ano, temos um tiro claro nos 80 dólares aqui. Após o trajeto incrível na semana passada, o mercado de petróleo está incerto sobre sua direção e o próximo indicador sendo acompanhado são os relatórios de estoques de petróleo", disse Phil Flynn, analista da PFGBest Research, em Chicago.

Na Nymex, o contrato novembro subiu 1,08 dólar, ou 1,38 por cento, para 79,61 dólares por barril, o maior valor de fechamento desde 13 de outubro de 2008, quando encerrou em 81,19 dólares por barril.

O contrato novembro vence na terça-feira.

Em Londres, o contrato dezembro do Brent subiu 0,78 dólar, ou 1,01 por cento, para 77,77 dólares por barril.

(Reportagem de Gene Ramos e Robert Gibbons)