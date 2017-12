Dólar indefinido no começo da semana do Copom O dólar começou a semana do Copom e de leilão para troca de títulos (swap) sem direção definida. Na abertura, subia 0,17% em relação ao fechamento da sexta-feira, cotado a R$ 2,895. Em seguida, ficou estável, a R$ 2,89. Às 10h46, caía 0,17%, cotado a R$ 2,885. Segundo operadores ouvidos pela Agência Estado, a pequena liquidez observada no mercado cambial na sexta-feira deverá se manter no início desta semana, enquanto investidores aguardam por dois eventos - a decisão do Copom sobre a Selic e o início da rolagem de vencimento cambial em 1º de agosto, ambos marcados para a quarta-feira. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.