Dólar inicia a semana em forte queda O bom resultado da balança comercial e o otimismo do mercado com a economia brasileira fizeram o dólar fechar em forte queda nesta segunda-feira. A moeda norte-americana operou todo o dia em baixa, para encerrar cotada a R$ 3,163, uma desvalorização de 1,22%. Neste mês de abril o dólar já caiu 5,67%. Os títulos da dívida brasileira mais negociados no exterior, os C-Bonds, operavam às 16h45 em alta de 1,62%, cotados a US$ 85. Só este ano, os títulos registraram uma valorização de 28,4%. A bolsa paulista teve um dia de cautela, devido ao feriado prolongado. Fechou no pico do dia, com 11.888 pontos e valorização de 1,43%. O giro negociado foi de R$ 465 milhões. Nos EUA, o dia também foi de alta. O Dow Jones encerrou o pregão em alta de 1,81% e o Nasdaq subiu 1,92%.