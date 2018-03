Dólar inicia a semana em queda O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,1090 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,73% em relação às últimas operações de sexta-feira. Às 10h31, a moeda norte-americana era negociada a R$ 3,1110, em baixa de 0,67%. Até este horário, a máxima era de R$ 3,1130 e a mínima de R$ 3,1090. O mercado cambial opera atento ao comportamento do preço do petróleo, que apresentava queda superior a 1% no início da manhã. Trata-se de um produto que influencia diretamente o desempenho da economia nos países do mundo todo. Outro foco de atenção é a tendência de alta dos juros norte-americanos. Os investidores parecem ter assumido definitivamente a avaliação de que a alta das taxas chegará a partir do final deste mês, em doses homeopáticas, totalizando um ponto porcentual ao término de 2004. A expectativa dos analistas é que o dólar continue em queda frente ao real, mas qualquer fato novo nestes dois temas pode trazer de volta a oscilação. Na manhã desta segunda-feira, a pesquisa do Banco Central revelou que os investidores elevaram de R$ 3,00 para R$ 3,20 a expectativa da taxa de câmbio média em 2004. Para o final do ano, no entanto, o mercado manteve sua aposta em R$ 3,10.