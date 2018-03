Dólar inicia o dia em baixa O dólar comercial iniciou o dia em baixa, cotado a R$ 3,1280 na ponta de venda dos negócios. Às 10h15, a moeda norte-americana é negociada a R$ 3,1290, estável em relação ao fechamento de ontem. Até este horário, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 3,1340 e a mínima de R$ 3,1280. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. O dia começou com a divulgação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que ficou no piso das expectativas, em 1,38% (veja mais informações no link abaixo). Os investidores acompanham com atenção o comportamento da inflação, dado que a política monetária, ou seja, a definição dos juros do país, toma por base o cumprimento das metas de inflação. As atenções agora concentram-se na reunião do banco central dos Estados Unidos (Fed), que reavalia amanhã a taxa de juros do país. O consenso entre os analistas aponta para uma elevação de 0,25 ponto porcentual, o que levaria a taxa de 1% ao ano para 1,25% ao ano. Amanhã também será definida a ptax, uma taxa de câmbio média apurada durante o dia, a qual corrige as operações de câmbio no mercado futuro e os títulos cambiais do governo. Continuam favoráveis as notícias sobre o fluxo positivo de dólares para o País. Ontem o Itaú confirmou uma captação de 200 milhões de euros e há rumores de que o Banco do Brasil estaria pronto para fazer uma emissão de títulos. Além disso, estão sendo feitos vários anúncios de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, que podem vir a resultar na entrada de divisas.