Dólar inicia o dia em leve alta O dólar comercial iniciou o dia em alta de 0,03% em relação aos últimos negócios de sexta-feira, cotado a R$ 3,1120 na ponta de venda dos negócios. às 10h18, a moeda norte-americana está no patamar máximo do dia, vendida a R$ 3,1140, em alta de 0,10%. A semana é marcada pela reunião do banco central norte-americano (Fed), que reavaliará a taxa de juros do país, atualmente em 1% ao ano. A expectativa é de que a taxa seja elevada em 0,25 ponto porcentual e que, até o final do ano, mais três aumentos dessa magnitude sejam promovidos. De qualquer forma, não se descarta uma decisão mais agressiva por parte do Fed. A reunião está marcada para quarta-feira, dia 30. Nesta mesma data, aqui no Brasil, será definida a Ptax, uma taxa de câmbio que liquida os contratos de dólar futuro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Esta taxa de câmbio também será usada para o cálculo da dívida cambial de US$ 2,4 bilhões, dos quais somente US$ 673 milhões foram rolados. Os movimentos em torno do vencimento dos contratos futuros já influenciam o mercado. Habitualmente, os investidores começam a rolagem de suas posições nesse mercado com vários dias de antecedência. Além disso, o dia 30 ainda reserva a reunião do CMN que definirá a meta de inflação de 2006. A possibilidade de haver alteração na meta de 2005 dos atuais 4,5% para 5,5%, como propôs o senador petista Aloisio Mercadante, é muito remota, segundo fontes da própria equipe econômica.