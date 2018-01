Dólar inicia o dia em ligeira alta e Bolsa sobe 1,33% O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0430 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,03% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Às 11h24, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0410, em baixa de 0,03%. Até este horário, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 3,0430 e a mínima de R$ 3,0350. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,33%. O feriado de sexta-feira no Estado de São Paulo praticamente interrompeu os negócios no mercado financeiro. Assim, além de considerarem a agenda do dia e as perspectivas para a semana, os investidores devem fazer os acertos aos acontecimentos do encerramento da semana passada, na abertura de hoje. No ambiente interno, a notícia mais importante da sexta-feira passada foi a taxa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, que ficou em 0,71%, dentro das estimativas de mercado. Para o mercado cambial, o destaque desta segunda-feira é a valorização dos títulos brasileiros no exterior. A alta é puxada por notícias positivas vindas da Rússia, onde a crise bancária parece estar sendo devidamente administrada. O mercado de câmbio espera também um saldo positivo no fluxo de recursos. Algumas captações feitas recentemente devem resultar em entradas de recursos por estes dias, como é o caso dos US$ 25 milhões conseguidos pelo Banco Santos. Na manhã de hoje foram divulgados dados da balança comercial e a pesquisa semana do Banco Central. Veja mais informações nos links abaixo.