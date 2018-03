Dólar inicia o dia em queda de 0,03%, cotado a R$ 3,1330 O dólar comercial iniciou o dia em queda de 0,03% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 3,1330 na ponta de venda das operações. Às 10h26, a moeda norte-americana está no patamar mínimo desta quarta-feira, até este horário, cotada a R$ 3,1300. A máxima até o momento é de R$ 3,1380. O leilão de contratos de swap cambial (troca de títulos para rolagem da dívida cambial) que o BC realizará entre as 12 horas e as 13 horas e a votação do salário mínimo na Câmara dos Deputados, que deve ocorrer entre 11 horas e 12 horas, disputarão a atenção do mercado de câmbio na manhã desta quarta-feira. Todo o resto da agenda política e econômica do dia deve passar a segundo plano, pelo menos até que se conheça o resultado oficial desses dois eventos. Mesmo em segundo plano, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de junho, divulgado no início da manhã, cria um ambiente positivo no início desta quarta-feira. A taxa ficou em 0,56%, contra 0,54% em maio e no piso das estimativas (entre 0,55% e 0,63%). O índice é visto como uma prévia do IPCA, usado como referência para a meta de inflação.