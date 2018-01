Dólar inicia o dia em queda de 0,46% O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0550 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,46% em relação às últimas operações de ontem. Este também é o patamar em que está a moeda norte-americana às 10h15. Até este horário, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 3,0570 e a mínima de R$ 3,0490. A divulgação do número de novas vagas criadas no mercado de trabalho norte-americano em julho abaixo das expectativas jogaram para um segundo plano, neste momento, as tensões em torno das denúncias envolvendo o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Para um consenso apurado pela agência Dow Jones de 215 mil novos postos no mês, foram criados 32 mil novos postos. A reação dos investidores ao número foi forte. A criação de um número menor de vagas de trabalho nos Estados Unidos abre a possibilidade de que a alta das taxas de juros lá seja mais lenta. Isso faz com que os papéis da dívida brasileira e de todos os ativos no mercado interno fiquem mais atrativos para os investidores estrangeiros. A tendência, caso este contexto se confirme, é que o fluxo de dólares para o Brasil continue positivo, o que tende a reduzir a pressão sobre o dólar. Além disso, os investidores corrigem parte da forte alta apresentada pelos ativos ontem. O dólar fechou em alta de 0,52% e o risco-país ? que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País ? subiu 1,34%. Além das novas denúncias contra Meirelles, pesou para o mercado financeiro a forte alta do petróleo, que atingiu mais um recorde. Em Nova York, o barril do petróleo chegou a ser negociado a US$ 44,41. Veja mais informações sobre os assuntos nos links abaixo.